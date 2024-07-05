İspanya - Almanya maçı CANLI | İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ve Almanya karşı karşıya gelecek. Lamine Yamal, Williams gibi yıldızlarıyla turnuvaya damga vuran İspanya ve Wirtz, İlkay ve Musiala ile dominasyon kuran Almanya kozlarını Stuttgart Stadyumu'nda paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 09:09