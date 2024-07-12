Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan Türkiye - İsviçre maçıyla sürüyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan Türkiye - İsviçre maçıyla devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İsviçre maçı 12 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE