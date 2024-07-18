Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.