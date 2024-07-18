TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminde yeni başkan resmen belli oldu. Seçimde 274 delege oy kullanırken, Hacıosmanoğlu 5 oy fark attı ve yeni başkan oldu. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2024- 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024- 18:58