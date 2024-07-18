Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçildi. Seçimde 274 delege oy kullandı. Federasyon, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alırken, Mehmet Büyükekşi 129 oy aldı.
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminde yeni başkan resmen belli oldu. Seçimde 274 delege oy kullanırken, Hacıosmanoğlu 5 oy fark attı ve yeni başkan oldu. | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 18.07.2024- 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024- 18:58