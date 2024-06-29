EURO 2024'te heyecan, Almanya - Danimarka karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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