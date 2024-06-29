Arjantin ve Peru, Copa America maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Arjantin ile Peru kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Peru maçı 30 Haziran Pazar günü saat 03:00'te oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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