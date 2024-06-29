EURO 2024'te heyecan, İsviçre ve İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsviçre - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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