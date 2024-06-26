Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador sahasında Jamaika'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador ile Jamaika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - JAMAIKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Jamaika maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.