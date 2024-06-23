İsviçre ile Almanya, EURO 2024'ün 3. haftasında Frankfurt Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile Almanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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