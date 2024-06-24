Kolombiya ve Paraguay, Copa America maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kolombiya - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Paraguay maçı 25 Haziran Salı günü saat 01:00'de oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.