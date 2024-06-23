Copa America'da heyecan devam ediyor. Uruguay ile Panama kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Uruguay - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Uruguay - Panama kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Uruguay - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - PANAMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Panama maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 04:00'de oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.