Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Polonya ve Ukrayna kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Polonya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Ukrayna maçı 7 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.