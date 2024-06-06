Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Almanya ve Yunanistan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Yunanistan maçı 7 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.