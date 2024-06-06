İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. İskoçya ve Finlandiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İskoçya ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Finlandiya maçı 7 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.