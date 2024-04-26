İspanya La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar rakibini milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı golle mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da 33. hafta karşılaşmasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Müsabaka konuk ekip Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon La Liga'daki ilk golünü kaydetti.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltti. Real Sociedad ise 51 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Real Sociedad ise sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.

MAÇIN ADAMI ARDA GÜLER

Maçın tek golünü atarak takımına galibiyeti getiren Arda Güler, en çok adam eksilten futbolcu ve takımda en çok ikili mücadele kazanan 2. futbolcu olmasının yanı sıra %94 pas isabetiyle oynarak maçın adamı seçildi.