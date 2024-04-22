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Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş Emlakjet sahasında Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve kadrolar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?