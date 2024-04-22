Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş Emlakjet sahasında Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve kadrolar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray Ekmas kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - GALATASARAY EKMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.