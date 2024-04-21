İspanya La Liga'da 32. haftada dev maçta Real Madrid ile Barcelona Estadio Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Pau Cubarsi, Cancelo, Frankie de Jong, Christensen, İlkay Gündoğan, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Barcelona maçı 21 Nisan Pazar günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.