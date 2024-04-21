Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Liverpool, konuk olduğu Fulham'ı 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasında, Liverpool, 32. dakikada Trent John Alexander-Arnold'un golüyle 1-0 öne geçerken Fulham, 45+2. dakikada Timothy Castagne'nin golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

"Kırmızılar", 53. dakikada Ryan Gravenberch, 72. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 74 puana yükselen Liverpool, lider Arsenal ile puanını eşitledi. Bir maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.