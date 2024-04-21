Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET) Şampiyon Leverkusen ile Dortmund yenişemedi!

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında şampiyon Leverkusen ile Dortmund yenişemedi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 30. haftasında Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Borussia Dortmund 81. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 öne geçerken, Bayer Leverkusen 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle takımını mağlubiyetten kurtardı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen, uzatma dakikalarında rakibi karşısında bulduğu golle mağlup olmaktan kurtuldu ve namağlup unvanını sürdürdü.

Bundesliga'da 30. haftanın ardından 80 puana yükselen Bayer Leverkusen ile en yakın rakibi Bayern Münih arasında 14 puan bulunuyor.