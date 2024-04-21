Coventry City 3 - 3 Machester United | Penaltılar 2 - 4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) FA Cup yarı final

İngiltere FA Cup yarı final müsabakasında Coventry City ile Manchester United Wembley'de karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta Manchester United, rakibini penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2024- 20:40