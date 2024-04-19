Wolfsburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WOLFSBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolfsburg'un sahasında Bochum'u ağırlayacağı mücadele 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Maç, Tivibuspor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.