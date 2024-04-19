Rayo Vallecano - CA Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano sahasında CA Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - CA Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - CA Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano sahasında CA Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - CA Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - CA OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - CA Osasuna maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus, S Sport, Exxen kanallarından canlı izleyebilirsiniz.