Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Betis maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus, S Sport, Exxen kanallarından canlı izleyebilirsiniz.