Köln - Darmstadt maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln sahasında Darmstadt'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Köln - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KÖLN - DARMSTADT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln'ün sahasında Darmstadt'ı ağırlayacağı mücadele 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Maç, TOD ekranlarından canlı yayınlanacak.