Köln - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln sahasında Darmstadt'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Köln - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024- 13:01