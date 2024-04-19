Union Berlin - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Union Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UNİON BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Union Berlin - Bayern Münih maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports 4'de ve Tivibu Spor 2'de canlı izleyebilirsiniz.