Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Union Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024- 11:01