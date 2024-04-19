Sheffield United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheffield United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Sheffield United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SHEFFİELD UNİTED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sheffield United - Burnley maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports Max 1'de canlı izleyebilirsiniz.