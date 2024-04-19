İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Las Palmas maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE