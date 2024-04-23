TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesaplarından ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesaplarından ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

Bugün, geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın günü!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! #23Nisan 🇹🇷 pic.twitter.com/Qi4Ur7hS1N

— TFF (@TFF_Org) April 23, 2024

Küçük hanımlar, küçük beyler;

Memleketi aydınlığa boğacak olan sizsiniz, sizden çok şeyler bekliyoruz...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷#EnGüzelBayram | #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/mQdUnC8xnl

— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2024

🇹🇷 Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/YJom624Lbr

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2024

🇹🇷 TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı'nı kutluyoruz. Gelecek nesillerin yaşama ulusal egemenliğin güvencesinde eğitimle, sporla, sanatla ve çağdaş beşeri değerlerle… pic.twitter.com/l4tPc2Ey4h

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2024

🇹🇷 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun pic.twitter.com/BqDOit1uz8

— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 23, 2024