İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid evinde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. El Clasico'nun ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lamine Yamal'ın şutunda kaleci Lunin topu çizgiden çıkarmıştı. Başkan Laporta, "VAR kayıtları açıklansın. Yamal'ın pozisyonunda topun çizgiden geçtiğini tespit edersek maçın tekrarı için başvuru yapacağız." dedi. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid evinde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. El Clasico'nun ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEKRARI İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Laporta yaptığı açıklamada, "VAR Real Madrid maçında kötü yönetildi. Lamine Yamal'ın pozisyonunda topun çizgiden geçtiğini tespit edersek maçın tekrarı için başvuru yapacağız. LaLiga'dan sayılmayan gol ile ilgili maçın tüm görüntülerini istiyoruz. Ayrıca VAR konuşmalarını da açıklamaları gerekiyor. Bu golümüz geçerliyse maçın yeniden oynatılması lazım." ifadelerini kullandı.

TER STEGEN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen de pozisyon ile ilgili, "Futbol dünyasının bir ayıbı. Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol adına utanç verici. Futbolda çok büyük paralar dönüyor ama bugün gördük ki yanlış yerlere harcanıyor." şeklinde konuştu.