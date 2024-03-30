İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United ile West Ham United St.James Park'ta karşı karşıya geldi. Eddie Howun öğrencileri rakibini 4-3 mağlup etti.
Maçta Newcastle United'ın golleri 6. ve 77. dakikalarında Isak, 83 ve 90. dakikalarda Barnes kaydetti.
West Ham United'ın golleri ise 21. dakikada Antonio, 45+10. dakikada Kudus ve 48. dakikada Bowen'dan geldi.
Siyah-beyazlılarda Gordon, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Newcastle aldığı bu galibiyetle puanını 43 yaptı.
West Ham ise 44 puanda kaldı.