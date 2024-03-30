Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen ve Hoffenheim karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen Leverkusen, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick atarken, Hoffenheim'in tek golü ise 33. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan lider Bayer Leverkusen, puanını 73'e yüksellti.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan konuk takım Hoffenheim ise 33 puanda kaldı.