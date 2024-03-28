İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı. İşte ayrıntılar...

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı.

FA'den yapılan açıklamada, "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.

Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." suçlamasında bulundu.

23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.

İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.