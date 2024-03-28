2018-2019 sezonunun transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies'in Bavyera ekibinde kalıp kalmayacağı merak konusu. Real Madrid'e transeri konuşulan genç oyuncunun menajerinden ise flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

2018-19 sezonunun ara Transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, Alman deviyle sözleşmesinin son yılına girmek üzere.

Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen ve Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Alphonso Davies'in menajeri, son günlerde yaşananlara dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

ALPHONSO DAVIES'İN MENAJERİNDEN BAYERN MÜNİH'E TEPKİ AÇIKLAMASI GELDİ

Alphonso Davies'in menajeri Nedal Huoseh, Bayern Münih'in "2 hafta içinde kararınızı verin" ültimatomunun adil olmadığını belirtti.

Nedal Huoseh'in açıklamaları şöyle:

"7 AY BİZİMLE HİÇBİR TEMAS KURULMADI"

"Bir yıl önce anlaşmaya yakındık ancak daha sonra tüm kulüp yönetimi değiştirildi. 7 ay boyunca bizimle hiçbir temas kurulmadı. Bu süre zarfında kulüple kendim iletişime geçmeyi deneyim. Şimdi bize ültimatom veriliyor. Bu adil değil."

Alphonso Davies'in kariyeri için çok önemli bir virajda olduklarını söyleyen Huoseh, "Gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı, takımın neye benzeyeceğini bilmeden karar vermemiz isteniyor" dedi.

ALPHONSO DAVIES İLE BAYERN ARASINDA İPLER KOPUYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberinde yer alan ve NTV SPOR'un derlediği haberde Alphonso Davies, Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamayacak.

Haber detayında başarılı sol bek için Real Madrid'in devrede olduğu ve 23 yaşındaki Davies'in sözleşme uzatılmaması durumunda bu yaz takımdan ayrılacağı vurgulandı.

Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkıp 1484 dakika süre alan Alphonso Davies 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.