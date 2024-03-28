İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer çalışmalarına hız verdi. Rotasını Ameriya'ya çeviren İngiliz ekibi MLS Ligi'nden iki transferi bitirmek üzere. İşte detaylar...

Manchester City, MLS'ten iki genç yeteneği akademisine kazandırmaya hazırlanıyor.

Athletic'te yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde MLS takımlarından Philadelphia Union'ın altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Cavan Sullivan'ın transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.

Sullivan'ın transferinin resmiyet kazanmasından sonra Philadelphia'da forma giymeye devam edeceği ve bu anlaşmanın MLS tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun Manchester City ile sözleşme imzaladıktan sonra Philadelphia'nın A takımında forma giyebileceği ve 18 yaşına geldiğinde İngiliz ekibine katılacağı kaydedildi.

MLS'TEN TRANSFERLER SÜRÜYOR

Manchester City, Cavan Sullivan'la birlikte MLS'ten bir transfer de daha sona yaklaştı.

MLS ekibi New York City FC'de forma giyen 17 yaşındaki Christian McFarlane'in transferini Manchester City'nin kısa süre içinde tamamlayacağı ve Cavan Sullivan gibi 18 yaşında geldiğinde genç oyuncunun takıma katılacağı kaydedildi.

Manchester City'nin sahibi City Football Group'un bünyesinde yer alan New York City FC ile henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak transferin kısa süre içinde tamamlanacağı ifade edildi.