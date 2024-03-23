Surinam - Martinik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Surinam sahasında Martinik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Surinam - Martinik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Surinam ile Martinik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Surinam - Martinik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SURİNAM - MARTİNİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Surinam - Martinik maçı 24 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.