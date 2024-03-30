Almanya Bundesliga'nın 27. haftasındaki dev maçta Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'daki mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla konuk takım oldu.
Dortmund'a Der Klassiker'de galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson kaydetti.
Karşılaşmanın 89. dakikasında ev sahibi takımın Harry Kane ile bulduğu gol VAR'da yapılan inceleme sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
10 yıl sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başaran ve Bayern'e karşı 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran sarı-siyahlılar, bu sonuçla puanını 53'e yükseltti.
4 maç sonra kaybeden Bayern Münih ise 60 puanda kaldı.