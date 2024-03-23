San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. San Marino sahasında Saint Kitts ve Nevis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. San Marino ile Saint Kitts ve Nevis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARINO - SAINT KITTS VE NEVIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı 24 Mart Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.