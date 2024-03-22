Norveç - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Norveç - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Norveç ve Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Norveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 12:12