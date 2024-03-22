Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Hollanda sahaİskoçya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Hollanda, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İskoçya maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.