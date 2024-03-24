Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi kozlarını paylaşıyor. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk ediyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha, Busem, Olga, Yağmur.

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Nur, Berna, Eda, Shmatko, Benan, Emine Ecem, Ebru, Bakarandze, Kipoyi, Dogi, Arzu.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Mart Pazar günü saat 14:00'te başladı ve FB TV ile GS TV'den canlı yayınlanıyor.

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