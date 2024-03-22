Tunus - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Hollanda sahasında İskoçya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Hollanda, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İskoçya maçı 23 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.