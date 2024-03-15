Fenerbahçe'nin genç yeteneği Muhammet Zeki Dursun, Konferans Ligi'nde Saint Gilloise'ye karşı oynanan rövanş maçındaki performansıyla göz doldurdu. Maçın ardından futbolseverler arama motorlarında 'Muhammet Zeki Dursun kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri...' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

MUHAMMET ZEKİ DURSUN KİMDİR? | Muhammet Zeki Dursun, maçlarda gösterdiği başarılı performansın ardından futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Genç yeteneğin hayatını araştıranlar arama motorlarında 'Muhammet Zeki Dursun kimdir? Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MUHAMMET ZEKİ DURSUN KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE?

17 Mart 2006'da Bursa'da doğan Muhammet Zeki Dursun, 17 yaşındadır. Baş mevkisi merkez orta saha olan genç yetene4k, on numara ve sağ kanatta da rol almaktadır.

MUHAMMET ZEKİ DURSUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

U19 Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol 2 asist veren Dursun, bu performansa karşın 1 sarı kart gördü.

23/24 sezonu: Fenerbahçe U19

22/23 sezonu: Fenerbahçe U17