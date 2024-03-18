Spor dünyasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları!

Son dakika spor haberleri... Spor dünyası, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajları yayınladı. İşte yapılan o paylaşımlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2024- 12:05