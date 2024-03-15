İşte futbolda haftanın programı!

Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 24. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024- 10:14