Haberler Futbol Haberleri UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek türk takıımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövani karşılaşmasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'u konuk etti. İlk maçı deplasmanda sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı. Bu karşılaşmayı ise 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 3-1'lik toplam skorla çeyrek finale yükseldi. Peki, sarı-lacivertlilerin mücadelesinden sonra ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması... Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 22:41









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Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olarak kaldı. Fenerbahçe bu mücadeleyi ise 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler rövanş maçında ise rakibini Kadıköy'de ağırladı. Bu mücadeleyi 1-0 kaybeden Kanarya, toplam skorla 3-1'lik skorla rakibini eledi ve çeyrek finale yükseldi.