UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek türk takıımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövani karşılaşmasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'u konuk etti. İlk maçı deplasmanda sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı. Bu karşılaşmayı ise 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 3-1'lik toplam skorla çeyrek finale yükseldi. Peki, sarı-lacivertlilerin mücadelesinden sonra ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...
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Yayın Tarihi: 14.03.2024- 22:41