Altay Bayındır'ı üzen haber! Manchester United'dan flaş hamle
Fenerbahçe'den yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olan genç file bekçisi Altay Bayındır'ı üzen haber geldi. Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı tam gösteremeyen Altay, Manchester United'ın o kararı ile birkez daha sarsıldı.
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, istediği performansı sergilememişti. Genç file bekçisini üzen bir haber geldi. Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer döneminde yeni bir kaleci takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda vedalaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek bir isim belirledi.
Daily Mail'in geçtiği habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.
MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Bu sezon toplam 5 maça çıkan Patrick Schulte 3 gole engel olamadı. ABD'li kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.
Milli kalecimiz Altay Bayındır ise sadece FA Cup'ta oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi. Bu karşılaşmayı Manchester United 4-2 kazandı.
5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den İngiliz devinin yolunu tutan Altay'ın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.