Altay Bayındır'ı üzen haber! Manchester United'dan flaş hamle

Fenerbahçe'den yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olan genç file bekçisi Altay Bayındır'ı üzen haber geldi. Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı tam gösteremeyen Altay, Manchester United'ın o kararı ile birkez daha sarsıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 14:12