TFF yaptığı paylaşımla tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sağlık çalışanlarını unutmadı. TFF, yaptığı paylaşımla tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. O mesajda şu ifadelere yer verildi.

"Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz. Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık çalışanlarımızın kıymetli emeklerini sadece bugün değil, her gün takdir ediyor ve minnet duyuyoruz.

Büyük fedakarlıkla insanlığa şifa olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.