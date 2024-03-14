Antalya'da bu ay Moldova ve Karabağ ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Makedonya'da kadro belli oldu. Teknik Direktör Blagoja Milevski, 28 kişilik aday kadroyu açıklarken Türkiye'den de 2 isim yer aldı. İşte detaylar...

18 Mart'ta Antalya'da kampa girecek olan Makedon Milli Takımı, 22 Mart Cuma günü Moldova ile karşılaşacak, 26 Mart Salı günü ise Karadağ ile mücadele edecek. Her iki maç da Mardan Stadı'nda oynanacak.

Makedonya Milli Futbol Takımı, bu ay Antalya'da Moldova ve Karadağ ile hazırlık maçları oynayacak. Makedonya Teknik Direktörü Blagoja Milevski, 28 kişilik aday kadroyu açıkladı.

NTV Spor'da yer alan haberde listedeki tek yeni isim, Danimarka'nın Hvidovre takımında oynayan Danimarka doğumlu forvet Lirim Qamili olurken, Trabzonspor'dan Enis Bardhi ve Adana Demirspor'dan Jovan Manev de kadroya davet edildi.

18 Mart'ta Antalya'da kampa girecek olan Makedon Milli Takımı, 22 Mart Cuma günü Moldova ile karşılaşacak, 26 Mart Salı günü ise Karadağ ile mücadele edecek. Her iki maç da Mardan Stadı'nda oynanacak.

MAKEDONYA'NIN ADAY KADROSU ŞÖYLE:

Kaleciler: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Shishkovski (Ararat), Igor Aleksovski (Rabotnichki), Dejan Iliev (Sarajevo)

Defans: Visar Musliu (Paderborn), Todor Todoroski (Poli Iași), Nikola Serafimov (Fehervar), Jovan Manev (Adana Demirspor), Ezgjan Alioski (Al Ahli), Bojan Dimoski (Akron), Ahmed Iljazovski (Hvidovre) Stefan Ashkovski (Alashkert), Gjoko Zajkov (Craiova), Darko Velkovski (Dinamo Bükreş)

Orta saha: Enis Bardhi (Trabzonspor), Jani Atanasov (Cracovia), Agon Elezi (Bochum), David Babunski (Mezokövesd), Tihomir Kostadinov (Piast), Davor Zdravkovski (Motherwell), Eljif Elmas (Leipzig)

Forvet: Bojan Miovski (Aberdeen), Milan Ristovski (Bohemians), Darko Churlinov (Schalke), Aleksandar Trajkovski (Hajduk Split), Dimitar Mitrovski (Varazdin), Erdon Daci (Beveren), Lirim Qamili (Hvidovre)