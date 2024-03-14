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Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı! Mich Batshuayi ve Thomas Meunier...
Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Peki Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Trabzonspor'dan Thomas Meunier kadroda yer adlımı? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 13:27
Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Demenico Tedesco'nun açıkladığı kadroda Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Trabzonspor'dan Thomas Meunier yer alırken, Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ise kadroya dahil edilmedi.
İŞTE BELÇİKA MİLLİ TAKIMININ KADROSU:
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