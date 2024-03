Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin, Hürriyet'e verdiği özel röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAMET AKAYDİN'İN MİLLİYET'E VERDİĞİ RÖPORTAJ:

Sezon ortasında Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi.

Futbol hayatını Yunanistan'da sürdüren milli futbolcu, EURO 2024 süreci, Panathinaikos günleri ve Fenerbahçe hakkında sorularımızı cevapladı.

Samet Akaydin'ın açıklamaları şöyle;

- ÖNCELİKLE ADANA DEMİRSPOR'DAKİ PERFORMANSIN SONRASI FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUN. ÇOK FAZLA TALİBİN VARDI. ÖZELLİKLE JORGE JESUS SENİ ÇOK İSTEMİŞTİ. BİRAZ O SÜRECİ ANLATIR MISIN?

Ocak transfer dönemi biraz karışıktı, üç büyük kulüpten de Avrupa'dan da teklifler aldım ama Fenerbahçe'nin ve Jorge Jesus hocanın benimle çok fazla ilgilenmesi kararımda etkili oldu ve Fenerbahçe'yi tercih ettim.

- SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK OLDU VE JESUS 'UN YERİNE İSMAİL KARTAL GELDİ. BİRÇOK YENİ TRANSFER KADROYA KATILDI. YARIM SEZONUN ARDINDAN YUNANİSTAN'A GİTTİN. PANATHİNAİKOS'A TRANSFER SÜRECİN NASIL GELİŞTİ?

Fenerbahçe'de sezon öncesi antrenmanlarda daha önce hiç yaşamadığım sakatlıklar yaşadım. Bu durum beni biraz geriye attı. Sakatlıkları atlattıktan sonra Milli Takım arasını iyi değerlendirdim. Fenerbahçe'de bazı şeyler olmadı ama bunlar her oyuncunun başına gelebiliyor. Panathinaikos'a gitme amacım düzenli oynayabilmek ve EURO 2024'te forma şanslı bulabilmek olduğu için kulüpten izin aldım ve ayrılmak istedim. Özellikle Fatih Terim'in varlığı ve isteği çok etkili oldu tabii ki ve şu an her şey yolunda çok iyi gidiyor.

- FATİH TERİM'İN TRANSFER SÜRECİNDEKİ YAKLAŞIMI NASIL OLDU?

Devre Arasında kiralık olarak ayrılmak istediğimde Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler aldım ama Fatih Terim'in beni isteyince çok mutlu oldum ve gitmek istedim. Panathinaikos'u teklifini kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim ve sonuç olarak çok mutluyum burada.

- ATİNA'YA ALIŞTIN MI, İSTANBUL İLE KIYASLADIĞINDA NE DERSİN?

İstanbul dünyada hiçbir şehirle kıyaslanamaz bence ama Atina'da çok güzel ve tarihi bir şehir, fırsat buldukça keşfediyorum zaten insanlar sıcak kanlı ve dostane davranıyor birbirimize de çok benziyoruz, yemekler de çok güzel.

- YUNAN LİGİ'Nİ VE ŞAMPİYONLUK YARIŞINI MERAK EDİYORUM. SÜPER LİG'DEN FARKLI OLARAK PLAY-OFF SİSTEMİ VAR. SEZONUN KALANINDA BEKLENTİLERİNİZ NELER?

*Yunanistan Süper Ligi'nin üst sıralarında çok büyük bir rekabetin içerisindeyiz ve ben takımımıza çok güveniyorum yetenekli oyuncuları olan bir takımız, iletişimimiz kuvvetli ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Geçen sezon ligi lider bitirmişiz ama Play-Off döneminde son maçlarda Şampiyonluk kaçmış galiba.

Bu sezon Play-Off'a lider'in 4 puan gerisinde giriyoruz ama ben takımdaki gücü ve enerjiyi hissediyorum. Pazar günü ilk maçta kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp Olympiakos deplasmanına galibiyetle başlarsak devamında da çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şampiyon olup kulübün ve taraftarlarımızın 14 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyoruz.

 - FATİH TERİM'İN SENİ İLK MAÇINDA FORVETTE DEĞERLENDİRDİĞİ KUPA MAÇI... TÜRKİYE'DE BU HAMLE ÇOK KONUŞULDU? SEN BEKLİYOR MUYDUN BÖYLE BİR GÖREV?

Ben aslında takıma yeni katılmıştım ve o maçta oynamayacaktım, ama çok fazla sakat oyuncumuz vardı ve oyuna girebilecek oyuncumuz da kalmamıştı, Fatih hoca böyle bir taktik konuştu benimle görev verdi. Verdiği görevi iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştım. Sonu güzel oldu Olimpiakos'u kendi sahasında eledik. Şu an Yunan Kupasında finaldeyiz bu kupayı da kazanmak istiyoruz tabii ki.

- FATİH HOCA İLE İLK KEZ ÇALIŞIYORSUN. SOYUNMA ODASINDA, SAHA DIŞINDA VE MAÇ ESNASINDA MUTLAKA GÖZLEM FIRSATIN OLUYOR. TERİM NASIL BİR TEKNİK ADAM?

Gerçekten çok farklı bir aurası var Fatih hocayla ilk sohbetimizde zaten onu hissettim. Başarıları ortada. Fatih Terim bir baba gibi. Çok tecrübeli ve ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onu çok büyük bir ciddiyetle dinliyor insan iletişimi çok kuvvetli birisi. Futbolcunun üzerinde çok büyük bir heyecan yaratıyor.

- Eleştirildiğin dönemlerde neler hissettin? Özellikle Süper Lig'in ilk yarısındaki Trabzonspor maçında protestolar vardı. Sakin kaldın, reaksiyon göstermedin. Şu an Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından İrfan Can Kahveci. Geçtiğimiz sezonlarda o da yoğun protestolara maruz kaldı... Diğer büyük takımlarda da bu durum söz konusu. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Eleştiriler… Her futbolcunun böyle dönemleri oluyor inişleri çıkışları var bu işin. Hem medyanın ve taraftarların eleştirilere asla tepki vermem herkese saygı duyuyorum ama bunun dozu çok önemli. Yapıcı eleştirilere kulak veriyorum. Duygusal bir adamım. Bu yaşıma kadar her şeyin üstesinden geldim bunlarında üstesinden gelirim. Bazen kafaya takıyorsun ister istemez. Trabzonspor maçı benim için kötü oldu. Biz futbolcuyuz ve büyük bir camiadayız, doğal olarak herkesin bir beklentisi var sonuçta düşük performans gösterdiğinde tepki alman normal her ne kadar bu sosyal medyada abartılıp manipüle edilerek yapılabiliyor olsa da. 1 maç bir oyuncunun iyi ya da kötü olduğunu göstermez ve ben zaman zaman çok fazla yaptığı hata büyütülerek kötü futbolcu olduğum algısı oluşturuluyor maalesef bu sosyal medya işi böyle. Ben taraftarımıza ve camiaya gönül koymadım. Biz profesyonel futbolcularız. Bunlar geride kaldı inşallah her şey daha iyi olacak.

- BU SEZON TÜRKİYE'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN NE DERSİN. İPİ KİM GÖĞÜSLER?

Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok kaliteli takımlar başa baş giden bir rekabet var. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum tabi ki gönlüm Fenerbahçe'nin Şampiyon olmasını ister. İnşallah sonu güzel biter.

- Arda Güler'i de sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon özellikle müthiş bir performans gösterdi ve Real Madrid'e gitti fakat beklediği süreleri bulamıyor. Gelişimini en yakın takip edenlerden birisin. Onun için ne dersin?

Arda Güler, Türk futbolu için çok büyük bir yetenek, çok büyük bir gurur. Ben Arda'yı çok severim çok düzgün bir çocuk. Sezon başı sakatlıklardan sonra iyi toparladı kendini potansiyeli belli zaten konuşmaya gerek yok. Henüz çok genç ve önünde uzun yıllar var. Arda her şeyin üstesinden gelebilecek bir oyuncu onda yetenek, hırs ve çalışma isteği var. Real Madrid'de forma şansı bulacağına inanıyorum. Kalbimiz onunla birlikte.

- A MİLLİ TAKIM, MONTELLA İLE BAŞARILI BİR İVME YAKALADI. SEN DE ŞAMPİYONAYA GİTMEMİZDE PAY SAHİBİ İSİMLERDEN BİRİ OLDUN. EURO 2024'TEKİ ŞANSIMIZI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN, ALMANYA'DA HEDEFİMİZ NE OLMALI?

Her Türk futbolcusunun hayalidir böyle turnuvalara katılmak benimde hayalim ay yıldızlı formayı böyle bir organizasyonda terletmek. Bana yapılan eleştirilerden biri de 'Samet, Milli Takım'da başka Fenerbahçe'de başka oynuyor…' olmuştu. Milli Takım'da kendimi daha rahat biraz daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Montella'nın da bunda büyük katkısı var. Montella beni bende Montella'yı iyi tanıyorum. Hocamız bana sahada özgüven veriyor. Onun neler istediğini de çok iyi biliyorum. Antrenör Futbolcu ilişkisi iyi olunca performans ister istemez artıyor. Montella'nın bana inanması benim için çok önemli olmuştur her zaman.

- ABDÜLKERİM'LE İYİ BİR TANDEM OLUŞTURDUNUZ. MİLLİ TAKIM'DA ONUNLA SAHA DIŞI SAHA İÇİ İLİŞKİN NASIL?

Abdülkerim Bardakçı ile aram çok iyi, kardeşim gibi devamlı konuşuruz. Onunla iyi bir dostluğum var. İkimiz de alt liglerden geldik buraların kıymetini iyi bilen biriyiz çünkü en dipten geldiğin zaman bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Saha dışındaki arkadaşlığımız saha içine de olumlu anlamda yansıyor.

- EURO 2024 SONRASI SAMET AKAYDİN'İN YENİ SEZON PLANI NE OLACAK?

Benim en büyük hayalim EURO 2024'te Milli Takımımız ile finaller oynamak. Milletimize yıllardır özlediği duyguları tekrar yaşatmak. Çok yetenekli bir kadroya sahibiz ve potansiyelimize inanıyorum. Çok başarılı bir turnuva geçireceğiz inşallah. Kişisel hedefim yazın bu turnuvayı yaşamak ve Panathinaikos ile kupalar kazanmak. Sonrasına bakacağız.

QUIZ

En beğendiğin Yunan yemeği?

Çok farklı yemekler yemedim

Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu?

Yabancı: Mario Balotelli, Yerli:Yunus Akgün, Arda Güler

Futbolda yaşadığın en büyük pişmanlığın?

Pişmanlığım yok.

Sahada seni en çok zorlayan futbolcu?

Andreas Cornelius

Unutamadığın golün?

Adana Demirspor formasıyla Beşiktaş'a attığım gol.

Süper Lig'de kim şampiyon olur?

Fenerbahçe

Hayatta olmazsa olmazım dediğin 3 şey

Çalışmak, Arkadaşlarım, Futbol.